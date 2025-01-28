الهلال السعودي يفسخ تعاقده مع البرازيلي نيمار

فسخ نادي الهلال السعودي تعاقده مع البرازيلي نيمار بالتراضي قبل 6 أشهر من نهاية عقده في ظل اقتصار مشاركاته على دوري أبطال آسيا لعدم قيده محليا.

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، فسخ التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالاتفاق المتبادل، قبل 6 أشهر من انتهاء عقده رسميا مع الفريق، في ظل اقتصار مشاركاته على دوري أبطال آسيا، لعدم قيده محليا.

وقال "الزعيم" عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: "اتفقت شركة نادي الهلال ونيمار جونيور على إنهاء علاقتهما التعاقدية بالتراضي، ويعرب النادي عن شكره وتقديره لنيمار على ما قدمه طيلة مسيرته مع الهلال، ويتمنى للاعب التوفيق في مسيرته".

وانضم النجم البرازيلي إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان في آب/ أغسطس 2023، لكنه لم يشارك كثيرا مع النادي السعودي بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد أسابيع من انضمامه.

وأصيب نيمار، أثناء مشاركته مع البرازيل أمام أوروغواي في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لتقتصر مشاركاته على 7 مباريات فقط بالمسابقات جميعها، وسجل هدفا واحدا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وأكدت تقارير صحفية برازيلية أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما سيعود إلى ارتداء قميص نادي طفولته، سانتوس، الذي بدأ فيه مسيرته قبل أن يغادره للانضمام إلى برشلونة الإسباني عام 2013.