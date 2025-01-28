بطولة كأس إفريقيا بالمغرب ستقام على 9 ملاعب في 6 مدن

قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن المدن التي ستستضيف البطولة هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وأكادير.

قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إن كأس إفريقيا للأمم 2025 بالمغرب ستقام بـ9 ملاعب في 6 مدن.

وتقام هذه البطولة في الفترة الممتدة بين 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025 و18 كانون الثاني/ يناير 2026.

وأضاف أن "4 ملاعب توجد بالعاصمة الرباط، وهي المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله (69500 مقعد)، وملعب البريد (18 ألف مقعد)، والملعب الأولمبي التابع بمركب الأمير مولاي عبد الله (21 ألف مقعد)، والمركب الرياضي الأمير مولاي الحسن (22 ألف مقعد)".

وتابع أن "باقي الملاعب هي المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء (غرب)، الذي يضم 45 ألف مقعد، والملعب الكبير لأكادير (وسط) يضم 41144 مقعدا، والملعب الكبير لمراكش (شمال)، يضم 41245 مقعدا، والمركب الرياضي بفاس (شمال) 35468 مقعدا، والملعب الكبير لطنجة شمالي البلاد (75600 مقعد)".

وفي وقت سابق، أمس الاثنين، توقع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي، في تصريح صحفي نقلته وكالة المغرب الرسمية، أن تكون النسخة الـ35 لكأس إفريقيا للأمم 2025 التي سيحتضنها المغرب، "أفضل وأنجح" دورة في تاريخ هذه البطولة.