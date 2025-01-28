لوكمان يغيب عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

أعلن نادي أتالانتا ثالث الدوري الإيطالي الثلاثاء، أن جناحه الدولي النيجيري وأفضل لاعب إفريقي العام الماضي، أديمولا لوكمان سيغيب عن مباراة الفريق ضد برشلونة الإسباني الأربعاء في الجولة الثامنة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في الركبة أثناء التدريبات.

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وقال أتالانتا في بيان مقتضب إن لوكمان أصيب في المفصل الجانبي في ركبته اليمنى ولن يسافر إلى كاتالونيا حيث يهدف الفريق الإيطالي إلى تأمين التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

وفي وقت لاحق، أفاد أتالانتا بأن هدافه النيجيري سيغيب لـ"حوالي ثلاثة أسابيع".

وسيكون غياب لوكمان خسارة كبيرة لأتالانتا الأربعاء حيث سجل 14 هدفا وصنع ستة أهداف أخرى هذا الموسم، وسجل ثلاثية رائعة في انتصار الموسم الماضي في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على بطل ألمانيا باير ليفركوزن.

ويحتل ممثل مدينة برغامو المركز السابع في دوري الأبطال بين 36 ناديا، برصيد 14 نقطة وبفارق أربع نقاط خلف برشلونة الثاني والمتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي منذ الجولة السابعة بفوزه المثير على مضيفه بنفيكا البرتغالي 5-4.

ويحتاج أتالانتا إلى الفوز للحاق بركب المتأهلين مباشرة بغض النظر عن نتائج الفرق المطاردة له.