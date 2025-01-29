دوري أن بي ايه: سيكسرز يفرمل ليكرز وروكتس يواصل انتصاراته

فرمل فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ضيفه لوس أنجليس ليكرز عندما تغلب عليه 118-104، وواصل هيوستن روكتس انتصاراته على حساب مضيفه أتلانتا هوكس 100-96، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

سجل تايريز ماكسي 43 نقطة، وقاد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى فرملة ضيفه لوس أنجليس ليكرز عندما تغلب عليه 118-104، وواصل هيوستن روكتس انتصاراته على حساب مضيفه أتلانتا هوكس 100-96، مساء أمس الثلاثاء، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتابع سيكسرز الذي غاب عن صفوفه نجمه جويل إمبيد للمباراة الثانية عشرة على التوالي وبول جورج؛ بسبب إصابة في الأصبع، صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا والثامن عشر في 45 مباراة حتى الآن هذا الموسم، وأوقف سلسلة الانتصارات المتتالية لليكرز عند أربعة بينها الفوز على بوسطن سلتيكس حامل اللقب.

وتأثر ليكرز كثيرا بإصابة نجمه أنتوني ديفيس بتمزق في عضلات البطن اضطره إلى الانسحاب أواخر الربع الأول.

كان ليكرز متقدما 20-17 عندما اضطر ديفيس إلى الانسحاب بعد أداء رائع الإثنين، عندما سجل 42 نقطة مع 23 متابعة، وقاد فريقه إلى الفوز على مضيفه شارلوت هورنتس 112-107.

وعانى ليكرز دفاعيا في غياب ديفيس، وهو ما استغله سيكسرز في الربعين الثاني والثالث عندما حسمهما في صالحه 48-32 و26-19 تواليا بعدما انتهى الأول بالتعادل 25-25.

وحاول ليكرز قلب الطاولة في الربع الأخير، لكن دون جدوى، على الرغم من تفوقه 28-19.

وكان "الملك" ليبرون جيمس أفضل مسجل في صفوف ليكرز برصيد 31 نقطة، وكان قريبا من تحقيق تريبل دابل مع تسع تمريرات حاسمة وثماني متابعات، لكنه أعرب عن استيائه لخسارة فريقه للكرة 22 مرة، معتبرا ذلك "عددا كبيرا جدا".

وقال إنه "عندما يخرج أفضل لاعب لديك يكون الأمر صعبا دائما"، مضيفا أنه "يتعين علينا فقط أن نتحسن ونكون أفضل".

وتابع "لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، الليلة، مما أدى إلى تسجيلهم لعدد كبير من الأهداف. لا يمكنك ارتكاب خطأ تلو الآخر".

وحقق جيمس، هداف الدوري على مر العصور، سرقة واحدة للكرة، فتقدم إلى المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين سرقة على مر التاريخ برصيد 2311.

وفي أتلانتا، سجل جايلن غرين 25 نقطة لصالح روكتس الذي صمد أمام عودة متأخرة لهوكس، وحقق فوزه الرابع على التوالي.

بعد ثلاثة انتصارات كبيرة بينها اثنان متتاليان على كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية وواحد على بوسطن سلتيكس حامل اللقب 114-112 الاثنين، قدم روكتس أداءً شجاعًا مرة أخرى.

وعزز غرين تقدم هيوستن 96-80 بسلة قبل 5:16 دقائق من نهاية المباراة، لكن أتلانتا قلص الفارق إلى سلة واحدة (96-98) قبل أقل من دقيقة من الصافرة النهائية.

وسنحت فرصة لدي أندريه هانتر لمنح التقدم لأتلانتا، لكنه أهدر ثلاثية، وحسم التركي ألبيرين شينغون الفوز بسلة ساحقة.

أنهى شينغون المباراة بتسجيل 18 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف البديل جاي شون تايت 16 نقطة، فيما كان تراي يونغ أفضل مسجل في صفوف أتلانتا الذي مني بخسارته السادسة تواليا، بتسجيله 21 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.