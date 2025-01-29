مصر تودع ربع نهائي بطولة العالم أمام فرنسا

ودعت مصر ربع نهائي بطولة العالم أمام فرنسا بخسارتها في الثانية الأخيرة بنتيجة 33-34، وأخفقت في إنهاء عقدة تفوق منتخب "الديوك".

ودع منتخب مصر منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته بفارق هدف في الثواني الأخيرة أمام نظيره الفرنسي 33-34، مساء أمس الثلاثاء، بصالة "زغرب أرينا" بكرواتيا.

بهذا الفوز، واصل منتخب "الديوك" تفوقه الساحق على منتخب "الفراعنة" بتحقيقه الفوز الحادي عشر في تاريخ مواجهاتهما معا (7 مباريات في كأس العالم و4 في الأولمبياد)، وتعادلا في مباراة واحدة.

بداية الشوط الأول جاءت قوية من جانب المنتخب الفرنسي الذي تقدم في النتيجة، وسط تراجع في أداء المنتخب المصري، لينجح "الديوك" في إنهاء الشوط بفارق 4 أهداف بنتيجة 18-14.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء منتخب مصر، ونجح في تقليص الفارق وإدراك التعادل في أكثر من مرة، وظلت النتيجة معلقة حتى الثواني الأخيرة بعد التعادل 33-33، لكن حارس فرنسا نجح في تسديد كرة خاطفة مستغلا خروج كريم هنداوي من مرماه ليسجل الهدف القاتل.

واضطر طاقم التحكيم للجوء إلى تقنية الفيديو لمعرفة ما إذا كانت الكرة قد تخطت خط المرمى قبل صافرة النهاية أم لا، وتأكدوا من تجاوزها الخط قبل 3 أجزاء من الثانية الأخيرة ليفشل منتخب مصر في الوصول إلى نصف النهائي ويودع البطولة.

في المقابل، ضرب المنتخب الفرنسي موعدا في نصف النهائي، الخميس المقبل، بمواجهة المنتخب الكرواتي الذي تأهل إلى الدور نفسه بالفوز على نظيره المجري بنتيجة 31-30.

وتستضيف كرواتيا والدنمارك والنرويج، منافسات النسخة التاسعة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد من 14 كانون الثاني/ يناير الحالي، حتى 2 شباط/ فبراير المقبل.