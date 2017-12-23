أيمن خلايلة يتوقع نتيجة مباراة الكلاسيكو

يستضيف فريق ريال مدريد، ظهر اليوم السبت، غريمه التقليدي برشلونة على استاد "سانتياغو برنابيو"، في مباراة يترقبها الملايين من عشاق الكرة المستديرة.

ويتصدر برشلونة لائحة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة وهو يبتعد بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع.

وعن توقعاته للمباراة، قال المدرب أيمن خلايلة، لـ"عرب 48"، إن "مما لا شك فيه أن برشلونة يقدم موسما استثنائيا من خلال الأداء والنتائج التي حققها، بخلاف ريال مدريد الذي كانت له نتائج سلبية وأداء غير مقنع".

وأضاف أن "المباراة لن تكون سهلة بدون شك بغض النظر عما حققه الفريقان من نتائج، وبحسب اعتقادي فإن هذه المباراة بمثابة فرصة لريال مدريد من أجل تقليص الفارق عن برشلونة كي ينعش آماله بالمنافسة على لقب الدوري".

وأشار إلى أنني "من المشجعين المحروقين لريال مدريد، لكن مع ذلك أعترف بصعوبة فوزه في المباراة، ومن ناحيتي أتوقع بأن تنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل من الفريقين، مع الإشارة إلى أن كل نتيجة تسفر عنها المباراة لن تحسم لقب الدوري لبرشلونة".

وختم خلايلة بالقول إن "برشلونة لم يدخل في أزمة نتائج حتى الآن، وأنا أؤمن بأن كل فريق ستمر عليه فترة صعبة، لكن يبقى السؤال فيما لو تمكن ريال مدريد من استغلال هذه الفترة من أجل تقليص الفارق عن غريمه التقليدي".