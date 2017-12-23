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دبور يتكهن الفائز بين برشلونة وريال مدريد

تاريخ النشر: 23/12/2017 - 12:26

دبور يتكهن الفائز بين برشلونة وريال مدريد
النجم النصراوي مؤنس دبور (أ ف ب)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

يترقب الملايين من عشاق كرة القدم، انطلاق صافرة بداية مباراة الكلاسيكو ظهر اليوم، السبت، والتي ستجمع بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأول "سانتياغو برنابيو".

ويتصدر برشلونة لائحة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة وهو يبتعد بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع.

وعن توقعاته للمباراة، قال النجم النصراوي المحترف في أوروبا، مؤنس دبور، لـ"عرب 48"، إن "برشلونة سيتمكن من إحكام سيطرته على مجريات المباراة على أن يخرج منها بالفوز".

وأضاف أنه "بحسب توقعاتي فإن الفريق الكاتالوني سيتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لنظيره ريال مدريد".

وختم حديثه بالقول "في حال تمكن برشلونة من تحقيق الفوز في مباراة الكلاسيكو، أعتقد بأنه قد حسم لقب الدوري بشكل شبه نهائي".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#مؤنس دبور
#برشلونة
#ريال مدريد
#كلاسيكو
#الدوري الإسباني

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