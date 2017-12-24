قرعة كأس الدولة: الأخاء يلاقي هـ. بئر سبع والجولان أمام م. تل أبيب

سحبت مساء اليوم، الأحد، قرعة المرحلة التاسعة من المنافسة على كأس الدولة، بمشاركة 32 فريقا والتي انضم إليها فرق الدرجة العليا إلى جانب الفرق المتأهلة من المرحلة السابقة.

وقد وصل إلى هذه المرحلة، 7 فرق عربية وهي أبناء سخنين من الدرجة العليا، أخاء الناصرة من الدرجة الممتازة، الوحدة كفر قاسم وهبوعيل شفاعمرو من الدرجة الأولى، هبوعيل كوكب أبو الهيجاء وأبناء الجولان والجليل من الدرجة الثانية، وأبناء مصمص من الدرجة الثالثة.

وأسفرت قرعة الفرق العربية عن المباريات التالية:

هبوعيل عكا (درجة عليا) – الوحدة كفر قاسم (درجة أولى)

أخاء الناصرة (درجة ممتازة) – هبوعيل بئر السبع (درجة عليا)

هبوعيل شفاعمرو (درجة أولى) – أبناء مصمص (درجة ثالثة)

سكتسيا نس تسيونا (درجة أولى) – أبناء سخنين (درجة عليا)

مكابي تل أبيب (درجة عليا) – أبناء الجولان والجليل (درجة ثانية)

هبوعيل مرمورق (درجة ممتازة) – هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (درجة ثانية)