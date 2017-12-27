لاعب هـ. أم الفحم: نسعى لإنهاء المرحلة الأولى بالفوز

يستعد فريق هبوعيل أم الفحم، لمباراته الخارجية المقبلة أمام هبوعيل القدس، ضمن أحداث الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى بدوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ويحتل الفريق الفحماوي المركز السادس بترتيب لائحة الدوري برصيد 22 نقطة.

وعن المباراة الأخيرة، قال لاعب هبوعيل أم الفحم، أحمد أبو ناهية، لـ"عرب 48"، إنه "كانت لنا مباراة صعبة أمام عيروني طبريا، وبدورنا أدركنا مدى أهمية الفوز بها حتى تمكنا من الفوز بها وحصد النقاط الثلاث".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة الخارجية المقبلة أمام هبوعيل القدس، ومن ناحيتنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالنقاط الثلاث".

وتابع أننا "نأمل إنهاء المرحلة الأولى من الدوري بالفوز حتى نعزز مكانتنا في قمة اللائحة من أجل المنافسة على حصد بطاقة الارتقاء إلى الدرجة الممتازة".

وختم أبو ناهية بالقول إنه "على الصعيد الشخصي كان تأقلمي بطيئا نوعا ما مع هبوعيل أم الفحم نظرًا لغيابي عن ملاعب البلاد لمدة نحو 3 سنوات، لكن مع ذلك فقد تمكنت من إبراز قدراتي على أرضية الملعب في المباراة الأخيرة وترجمة ذلك بإحراز هدف، ومن ناحيتي سأواصل تقديم كل ما بوسعي في المباريات القادمة على أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع".