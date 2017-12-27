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مدرب أخاء الناصرة: نبحث عن لاعبين لتدعيم خط الهجوم

تاريخ النشر: 27/12/2017 - 14:44

مدرب أخاء الناصرة: نبحث عن لاعبين لتدعيم خط الهجوم
المدرب أدهم هادية
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

أنهى فريق أخاء الناصرة، المرحلة الأولى من دوري الدرجة الممتازة، بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، وهو يبتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدر هبوعيل كفار سابا.

ويستعد الفريق النصراوي لمباراته البيتية المقبلة أمام بيتار تل أبيب الرملة يوم الإثنين المقبل.

وقال مدرب أخاء الناصرة، أدهم هادية، لـ"عرب 48"، إن "إنهاء المرحلة الأولى للدوري بالمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المركز الثاني و4 نقاط عن الصدارة، هو إنجاز بحد ذاته بغض النظر عن الفترة الأخيرة التي مرت علينا".

وأشار إلى أنه "بحسب اعتقادي فقد أنجزنا نحو 80% من التوقعات، ولولا الفترة الصعبة التي مرت علينا بسبب لعنة الإصابات والمشاركة في كأس التوتو لكنا قد حققنا التوقعات المطلوبة وكانت مكانتنا في الصدارة".

وأضاف أننا "نسعى لافتتاح المرحلة الثانية من الدوري مثل سابقتها، وبدورنا نستعد للمباراة المقبلة أمام بيتار تل أبيب الرملة بالشكل المطلوب".

وختم هادية بالقول إننا "نبحث عن لاعبين اثنين لتدعيم الحلقة الهجومية، وحتى الآن لا توجد أسماء مطروحة على الطاولة".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#أخاء الناصرة
#أدهم هادية
#الدرجة الممتازة
#بيتار تل أبيب الرملة

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