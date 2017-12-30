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فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

تاريخ النشر: 30/12/2017 - 22:00

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو
صور من المباراة (تصوير: رمزي أبو الهيجاء)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، اليوم السبت، فوزا خارجيا مثيرا على مكابي شفاعمرو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق الضيف باب التسجيل في الدقيقة 25 من ضربة جزاء سددها اللاعب محمد زيدان، ثم في الدقيقة 40 أدرك اللاعب ساهر يوسفين هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 46 أضاف اللاعب أسعد عماشة الهدف الثاني لصالح هبوعيل كوكب، ثم في الدقيقة 75 اقتنص اللاعب مؤمن قادري هدف التعادل لصالح الفريق الشفاعمري، وفي الدقيقة 77 عاد اللاعب محمد زيدان لحسم المباراة بهدف ثالث لصالح هبوعيل كوكب أبو الهيجاء.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل كوكب أبو الهيجاء رصيده من النقاط إلى 38 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد مكابي شفاعمرو عند 18 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل كوكب
#مكابي شفاعمرو
#الدرجة الثانية

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

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