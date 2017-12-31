مدرب أبناء اللد: نحن بحاجة للتعاقد مع 4 لاعبين

حقق فريق أبناء اللد، فوزا خارجيا ثمينا في مباراته الأخيرة أمام عيروني نيشر بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 17 نقطة، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة هبوعيل تل أبيب يوم 10 من الشهر الوشيك.

وعن المباراة الأخيرة، قال مدرب أبناء اللد، سليمان الزبارقة، لـ"عرب 48"، إننا "قدمنا أداء ممتازا أمام عيروني نيشر، وبفضل الله تمكنا من تخطي عقبة صعبة ونتطلع نحو الاستمرارية في المباريات المقبلة".

وأضاف أن "الفريق بحاجة لتدعيم صفوفه بأربعة لاعبين على الأقل خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفي المقابل سيتم تحرير لاعبين من الفريق".

وختم الزبارقة بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل تل أبيب، ومن ناحيتنا لن نتأثر بالفريق الخصم ونحن بحاجة ماسة للنقاط أكثر منه، وكلنا أمل بأن نتمكن من تحقيق الفوز والحفاظ على النقاط الثلاث في ملعبنا".