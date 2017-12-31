مدرب هـ. كوكب: نأمل تحقيق نفس السيناريو بالمرحلة الثانية

عزز فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، صدارته للائحة دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ"، بعد فوزه على مكابي شفاعمرو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسيحل هبوعيل كوكب بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل مرمورق من الدرجة الممتازة يوم الجمعة المقبل، ضمن أحداث دور الـ32 من المنافسة على كأس الدولة.

وعن المباراة الأخيرة، قال مدرب هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، صالح نمارنة، لـ"عرب 48"، إن "الفريق الخصم كان أفضل منا في معظم مجريات المباراة، لكن مع ذلك تمكنا من العودة بالنقاط الثلاث وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على أن فريقنا لا يستهان به وهو يستحق التواجد في صدارة الدوري".

وأضاف أن "الفرق أصبحت تتحدى بعضها من أجل الفوز على هبوعيل كوكب باعتبار أننا لم نتذوق طعم الخسارة منذ بداية الموسم، وبدورنا نلعب من مباراة لأخرى ونأمل الاستمرارية بنفس الأداء والنتائج".

وأشار إلى أننا "بدون شك سعيدون بالابتعاد أكثر بصدارة اللائحة، لكن في نفس الوقت لا نعير اهتماما كثيرا لذلك".

وتابع أن "كل نتيجة نحققها أمام هبوعيل مرمورق هي لصالحنا وبمثابة دفعة معنوية للفريق، مع الإشارة إلى أن وصولنا إلى هذه المرحلة من كأس الدولة هو إنجاز بحد ذاته، ومن ناحيتنا سنبذل قصارى جهدنا للانتقال إلى المرحلة المقبلة من كأس الدولة وكلنا أمل بأن نتمكن من تحقيق ذلك".

وأكد أن "لا شيء يمنعنا من تحقيق بطاقة الصعود إلى مصاف الدرجة الأولى، وبدورنا سنواصل المنافسة حتى نهاية الموسم من أجل تحقيق ذلك، وكلنا أمل بأن نتمكن من تحقيق نفس السيناريو الذي حققناه في المرحلة الأولى".

وختم نمارنة بالقول إنني "من هنا أتوجه بالشكر لجمهور هبوعيل كوكب على كل ما يقدمه من دعم لنا، وكلي أمل بأن يزداد عدد الجمهور في المباريات القادمة وأن نكون عند حسن ظنهم مع نهاية الموسم".