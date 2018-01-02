سمير عيسى يتحدث عن مصيره مع هـ. إكسال

ترددت في الأيام الأخيرة أنباء حول نية المدرب سمير عيسى ابن مدينة حيفا، الرحيل عن هبوعيل إكسال، رغم النتائج الطيبة التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة.

ويحتل الفريق الكسلاوي المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري برصيد 33 نقطة وهو يبتعد بفارق نقطة واحدة عن المتصدر النادي الرياضي حيفا.

وقال المدرب سمير عيسى، لـ"عرب 48"، إن "الظروف الشخصية كانت تشكل عائقا أمام استمراري في تدريب هبوعيل إكسال، بحيث تمكنت من التغلب عليها في الوقت الحالي وأنا باق في هبوعيل إكسال وسأقدم كل ما بوسعي من أجل إنجاح مسيرة الفريق، وكلي أمل بأن تكون الاستمرارية حتى نهاية الموسم".

وأكد أن "الأسباب شخصية تتعلق بمجال عملي، علمًا أن هناك اتفاق تام بيني والإدارة واللاعبين ولا يوجد أي خلاف بتاتا مع أي أحد منهم، وأي ادعاء غير ذلك هدفه إثارة الفتنة ليس إلا".

وعن المباراة الأخيرة، ذكر أننا "تمكنا من السيطرة على مجريات المباراة بشكل شبه تام، بحيث أن الأخطاء الدفاعية تسببت بعودة الفريق الطيراوي مرتين في المباراة، وعليه لا بد من استخلاص العبر وعدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المباريات المقبلة".

وتابع أننا "سنستغل فترة الاستراحة الحالية بإراحة اللاعبين كي يرفهوا عن أنفسهم بعد الضغوطات التي مروا بها، على أن نعود بالشكل المطلوب في المرحلة الثانية من الدوري".

وأشار إلى أن "هبوعيل إكسال لم يقدم بعد الأداء المطلوب، لكن في الوقت ذاته هو يقدم كرة قدم جميلة ترجمها بحصد أكبر عدد ممكن من النقاط منذ تسلمي زمام الأمور، وبحسب اعتقادي لا زال لدينا قدرات لم تكشف بعد، وأنا على أمل بأن يدرك اللاعبون كيفية الوصول إلى المستوى المطلوب".

وختم عيسى بالقول إن "الصراع مشتعل في قمة اللائحة، وبحسب اعتقادي فإن المنافسة على الصعود ستنحصر بين هبوعيل إكسال وهبوعيل أم الفحم والنادي الرياضي حيفا حتى نهاية الموسم، وبالأخير فإن الفريق الأفضل سيضمن بطاقة الصعود إلى الدرجة الممتازة".