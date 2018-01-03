حنا فرهود: آمل استمرار صحوة ن.ر دبورية حتى الصعود

حقق النادي الرياضي دبورية في الفترة الأخيرة سلسلة من النتائج الإيجابية التي ساهمت في تقليص الفارق عن صدارة الدوري إلى 3 نقاط مع نهاية المرحلة الأولى من الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

ويحتل النادي الرياضي دبورية المركز الثاني برصيد 27 نقاط وهو يبتعد بفارق 3 نقاط عن المتصدر أبناء زلفة.

وقال مدرب النادي الرياضي دبورية، حنا فرهود، لـ"عرب 48"، "لا شك بأن الفريق أصبح مغايرا منذ وصولي إليه، بحيث أنه استفاق في الوقت المناسب وكلي أمل بأن نستمر بنفس الطريق لأن الفريق مكانه في الدرجة الأولى وليس بالثانية".

وأضاف أن "اللاعبين ينفذون التعليمات بالشكل المطلوب وأنا سعيد بذلك، وبدوري أسعى إلى تحفيزهم من مباراة لأخرى، لا سيما وأنني قلت لهم إنه في حال الفوز في المباريات الخمس المقبلة فإننا سنسهل على أنفسنا مهمة تحقيق بطاقة الصعود إلى الدرجة الأولى".

وتابع أن "الفريق لم يتم تجهيزه بالشكل المطلوب منذ بداية الموسم، فمع تسلمي زمام الأمور قمت بتحرير 5 لاعبين مقابل ضم آخرين ممن تناسبهم خطة اللعب خاصتي، فلو أنني تسلمت مهمة التدريب منذ بداية الموسم لكنا الآن في الصدارة".

وأكد أن "مهمتنا هي الصعود إلى الدرجة الأولى من الصدارة، فنحن ندرك بأن ذلك لن يكون سهلا، لكن مع ذلك آمل أن تستمر استفاقة الفريق حتى تحقيق الصعود مع نهاية الموسم".

وختم فرهود بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام مكابي عين ماهل، بحيث ستكون مباراة صعبة جدا وأنا أكن كل الاحترام لهذا الفريق".