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هـ. كوكب يودّع المنافسة على كأس الدولة

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 19:23

هـ. كوكب يودّع المنافسة على كأس الدولة
صورة من مباراة سابقة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

ودّع فريق الدرجة الثانية، هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، المنافسة على كأس الدولة بعد خسارة مباراته الخارجية أمام فريق الدرجة الممتازة، هبوعيل مرمورق، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، اليوم الجمعة، ضمن أحداث دور الـ32 من المسابقة.

وتمكن الفريق الضيف من كوكب من افتتاح باب التسجيل في المباراة بهدف مبكر أحرزه اللاعب صهيب نصار بعد مرور 9 دقائق على بداية اللقاء.

وحافظ تلامذة المدرب صالح نمارنة على تفوقهم بالمباراة حتى الدقيقة 60، حيث تمكن الفريق المضيف من معادلة النتيجة، ثم في الدقيقة 83 جاء الهدف الثاني لصالح هبوعيل مرمورق، وفي الدقيقة 90 حسم الفريق المضيف المباراة بهدف ثالث لصالحه.

يشار إلى أن هذه الخسارة الأولى لهبوعيل كوكب أبو الهيجاء منذ بداية الموسم، علمًا أنه يتصدر ترتيب لائحة الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ" برصيد 38 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل كوكب
#هبوعيل مرمورق
#كأس الدولة

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