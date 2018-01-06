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أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

تاريخ النشر: 06/01/2018 - 23:12

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة
صور من المباراة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

خسر فريق الدرجة الممتازة، أخاء الناصرة، مباراته البيتية أمام فريق الدرجة العليا، هبوعيل بئر السبع، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث دور الـ32 من كأس الدولة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

وتفوق الفريق النصراوي بالنتيجة في شوط المباراة الأول، حيث افتتح باب التسجيل في الدقيقة 33 بواسطة لاعبه محمد خطيب.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 70 أدرك بطل دوري الدرجة العليا بالموسم الماضي هدف التعادل، وفي الدقيقة 83 تمكن من إحراز هدف ثان بشباك الفريق النصراوي وإحداث المنقلب في المباراة.

وبهذه الخسارة، ودّع الفريق النصراوي المنافسة على كأس الدولة، لتتجه أنظاره الآن نحو مواصلة المنافسة بالدوري وتحقيق هدفه بالصعود إلى مصاف الدرجة العليا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أخاء الناصرة
#هبوعيل بئر السبع
#كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

أخاء الناصرة خارج المنافسة على كأس الدولة

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