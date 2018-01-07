أيمن خلايلة يرحل عن الفريق السخنيني

أعلنت إدارة فريق أبناء سخنين، اليوم الأحد، عن رحيل أيمن خلايلة الذي عمل كمساعد للمدرب منذ بداية الموسم، بعد يومين من إقالة المدرب فليكس نعيم.

وأشادت الإدارة السخنينية بالمستوى والقدرات التي أظهرها خلايلة مع الفريق، متمنية له دوام التقدم والنجاح في مسيرته التدريبية.

وأشارت إلى أنها "تضع نصب أعينها خطة جديدة من خلالها سيتم استقطاب أسماء جديدة إلى الطاقم التدريبي".

وتأتي هذه القرارات في أعقاب الخروج المبكر للفريق السخنيني من كأس الدولة، بعدما خسر أمام فريق الدرجة الأولى، سكتسيا نس تسيونا، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وعلى صعيد دوري الدرجة العليا، فإن الفريق السخنيني لم يحقق الفوز سوى في 5 مباريات من أصل 16 مباراة خاضها، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر في 7 أخريات.

وسيحل الفريق السخنيني يوم غد، الإثنين، ضيفا على النادي الرياضي أشدود، حيث من المتوقع أن يقف مدرب اللياقة البدنية، خوان كارلوس، على الخطوط في الوقت الذي لم يعلن فيه حتى الآن عن التعاقد مع مدرب جديد.

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب المدرب، أيمن خلايلة، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، وبدورنا سنقوم بنشر أقواله فور وصولها.