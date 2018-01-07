هـ. شفاعمرو يحجز بطاقة التأهل العربية الوحيدة بكأس الدولة

حقق فريق الدرجة الأولى، هبوعيل شفاعمرو، اليوم، الأحد، فوزا بيتيا على فريق الدرجة الثالثة، هبوعيل أبناء مصمص، بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث دور الـ32 من المنافسة على كأس الدولة.

وجرت أحداث المباراة على ملعب شفاعمرو، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه اللاعب نمير آغا عند الدقيقة 45.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 58 أضاف اللاعب فراس قرطام الهدف الثاني لصالح الفريق الشفاعمري، وفي الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع أحرز اللاعب ران غوزلان هدف الفريق الضيف الوحيد.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد حارس مرمى هبوعيل شفاعمرو، مجدي خلايلة، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 90 بعدما لمس الكرة بيده خارج حدود منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، ضمن هبوعيل شفاعمرو بطاقة التأهل العربية الوحيدة إلى الدور ثمن النهائي من كأس الدولة، حيث سيلاقي فيه الفائز من مباراة هبوعيل العفولة وهبوعيل كريات شمونة.

ووصل إلى المرحلة الثامنة من كأس الدولة، 7 فرق عربية من أصل 32 فريقا، بحيث أن جميعها لم تنجح بعبور هذه المرحلة باستثناء هبوعيل شفاعمرو.