سمير عيسى بعد استقالته من هـ. إكسال: أبحث عن وجهة جديدة

أعلن المدرب سمير عيسى عن استقالته بشكل نهائي من تدريب فريق الدرجة الأولى، هبوعيل إكسال، وذلك لأسباب شخصية متعلقة به وبمجال عمله.

ويأتي قرار المدرب الحيفاوي على الرغم من النجاح الذي حققه مع هبوعيل إكسال منذ تسلمه زمام الأمور، لا سيما وأن الفريق يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الصدارة.

وقال المدرب سمير عيسى، لـ"عرب 48"، إنني "قدمت استقالتي لأسباب شخصية، وذلك بالتراضي دون أي خلاف سواء إن كان مع الإدارة أو اللاعبين أو الجمهور".

وأضاف أنني "قضيت فترة ناجحة ورائعة جدا على الصعيدين الاجتماعي والمهني، حيث حصدنا خلالها أكبر عدد ممكن من النقاط وكانت لنا منافسة شرسة على بطاقة الصعود".

وختم عيسى بالقول إنني "لن أبتعد عن الملاعب، وأنا أبحث عن وجهتي المقبلة وبانتظار العروض المناسبة كي أخوض المعركة الرياضية مرة أخرى".