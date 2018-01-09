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الفريق السخنيني يفوز خارجيا على ن.ر أشدود

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 00:41

الفريق السخنيني يفوز خارجيا على ن.ر أشدود
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، الفوز بمباراته الخارجية أمام النادي الرياضي أشدود بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف مبكر أحرزه اللاعب شلومي أزولاي بعد مرور دقيقة واحدة على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 أدرك الفريق المضيف هدف التعادل، وفي الدقيقة 78 أحرز اللاعب عطاء جابر هدف الفوز لصالح الفريق السخنيني.

وبهذا الفوز رفع الفريق السخنيني رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق السخنيني بمباراته المقبلة مكابي بيتح تيكفا يوم السبت المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبناء سخنين
#النادي الرياضي أشدود
#الدرجة العليا
#عطاء جابر

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