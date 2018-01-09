أبو رقيق: نأمل تشريف المجتمع العربي بكأس الدولة

حقق فريق الدرجة الأولى، هبوعيل شفاعمرو، إنجازا بتأهله إلى الدور ثمن النهائي من المنافسة على كأس الدولة، وذلك بعد فوزه على فريق الدرجة الثالثة، أبناء مصمص، بالنتيجة 2-1.

ويعتبر هبوعيل شفاعمرو الفريق العربي الوحيد الذي تأهل للمرحلة المقبلة من كأس الدولة، بعدما خسرت الفرق العربية الأخرى مبارياتها في دور الـ32.

وقال مدرب هبوعيل شفاعمرو، إبراهيم أبو رقيق، لـ"عرب 48"، إننا "خضنا مباراة أمام فريق عنيد وقوي جدا، لا سيما وأن أداءه يرتق إلى مستوى أكبر من الدرجة الثالثة، ومن هنا نتمنى لهم حظا أوفر والنجاح في الدوري".

وأضاف أننا "قدمنا مباراة ممتازة وأدركنا كيفية التعامل مع فريق مصمص، ومن هنا أرى بأن هبوعيل شفاعمرو وجماهيره تستحق هذا الإنجاز".

وأشار إلى أن "الأزمات التي عصفت بالفريق منذ بداية الموسم باتت من ورائنا، بحيث أصبح الهدوء والاستقرار يخيمان على معسكر الفريق الذي يضم بين صفوفه نخبة رائعة من اللاعبين ومدرب لياقة بدنية ممتاز وإدارة حكيمة وجمهور عريق، وهذا سر نجاحنا".

وتابع أنه "بفضل الله تمكنا من تخطي فرق من كافة الدرجات بكأس الدولة باستثناء الدرجة العليا، والآن نأمل أن نواجه هبوعيل كريات شمونة، ومن هنا أعد الجميع بأن هبوعيل شفاعمرو سيقدم أداء رجوليا وسيكون ندا عنيدا أمام أي خصم كان".

وأكد أن "وصولنا كفريق عربي وحيد إلى هذه المرحلة هو مسؤولية بحد ذاتها، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تشريف المجتمع العربي على أكمل وجه".

وختم أبو رقيق بالقول إن "أهدافنا على صعيد الدوري هي ضمان البقاء بشكل مبكر في الدوري، وبدورنا نأمل تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن حتى نقدم كرة قدم هادئة وجميلة ونمنح كافة اللاعبين الفرصة من أجل اللعب، وفي حال سنحت أمامنا الفرصة للتقدم أكثر بلائحة الدوري فلن نهدر ذلك بدون شك".