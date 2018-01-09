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هـ. صندلة يفوز على م. الرينة بهدف يتيم

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 18:44

هـ. صندلة يفوز على م. الرينة بهدف يتيم
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

فاز فريق هبوعيل صندلة، اليوم الثلاثاء، على مكابي أبناء الرينة بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 87 أحرز اللاعب عميت دهان هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق المضيف.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل صندلة رصيده من النقاط إلى 16 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مكابي أبناء الرينة عند 18 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل صندلة
#مكابي أبناء الرينة
#الدرجة الثانية

هـ. صندلة يفوز على م. الرينة بهدف يتيم

هـ. صندلة يفوز على م. الرينة بهدف يتيم

هـ. صندلة يفوز على م. الرينة بهدف يتيم

هـ. صندلة يفوز على م. الرينة بهدف يتيم

هـ. صندلة يفوز على م. الرينة بهدف يتيم

هـ. صندلة يفوز على م. الرينة بهدف يتيم

هـ. صندلة يفوز على م. الرينة بهدف يتيم

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