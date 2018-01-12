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خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة

تاريخ النشر: 12/01/2018 - 19:44

خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة
صور من المباراة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

مني فريق أخاء الناصرة بخسارة قاسية، اليوم الجمعة، في مباراته البيتية التي جمعته بهبوعيل العفولة بالنتيجة 0-1، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53 أحرز اللاعب أكرم شريح هدفا ذاتيا بشباك فريقه ليمنح الفريق الخصم الفوز.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب أخاء الناصرة، إياد خطبا، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 90.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الفريق النصراوي عند 28 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري.

يشار إلى أن أخاء الناصرة لم يتذوق طعم الفوز للمباراة السادسة على التوالي بالدوري، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة هبوعيل الخضيرة يوم 22 من الشهر الجاري.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أخاء الناصرة
#هبوعيل العفولة
#الدرجة الممتازة

خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة

خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة

خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة

خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة

خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة

خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة

خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة

خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة

خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة

خسارة بيتية مدوية لأخاء الناصرة أمام هـ. العفولة

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