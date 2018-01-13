أبناء نحف يلحق الخسارة الأولى بهـ. كوكب

ألحق فريق أبناء نحف، اليوم السبت، الخسارة الأولى بهبوعيل كوكب أبو الهيجاء هذا الموسم بالدوري، بعد الفوز عليه بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب كوكب أبو الهيجاء، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53 أحرز اللاعب مهند ريان هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق النحفاوي.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعبي أبناء نحف مهران عجوم ومحمد بدارنة بالبطاقة الحمراء لكل منهما.

وبهذا الفوز، رفع أبناء نحف رصيده من النقاط إلى 19 نقطة وهو يحتل المركز العاشر، فيما تجمد رصيد هبوعيل كوكب عند 41 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه.