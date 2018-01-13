أحمد سبع: كنا مضطرين لإيقاف سلسلة الخسارات

عاد فريق الأخوة عرابة أمس، الجمعة، بثلاث نقاط هامة بعد فوزه في مباراته الخارجية أمام أبناء مجد الكروم بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

ويحتل الفريق العرابي المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 17 نقطة، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة الأخوة كفر مندا يوم الثلاثاء المقبل.



وعن مباراة الأمس، قال مدرب الأخوة عرابة، أحمد سبع، لـ"عرب 48"، إننا "كنا على دراية بأنه ستكون لنا مباراة صعبة، فأنا من متابعي فريق أبناء مجد الكروم الذين يضم بين صفوفه لاعبين صغار السن وخط هجوم سريع".

وأكد أننا "كنا مضطرين لحصد النقاط الثلاث سعيًا نحو الابتعاد عن صراع القاع، كما إيقاف سلسلة الخسارات التي تعرضنا لها في المباريات الثلاث الأخيرة".

وأشار إلى أن "أبناء مجد الكروم هو فريقي الأم ولطالما وقفت إلى جانبه حتى لو كنت بعيدا عنه، ناهيك عن أنه الفريق الذي حققت من خلاله النجاح في بداية مسيرتي التدريبية، مع الإشارة إلى أنه تجمعني علاقة وطيدة بالإدارة وعلى رأسها سمير مناع، من هذا المنطلق فإنه من الصعب الفوز عليه لكنني بالأخير أؤدي وظيفتي كرياضي اليوم موجود في الأخوة عرابة وأنا أحترم القرار الذي اتخذته إلى جانب الإدارة وكل من يلتف حول الفريق".

وختم سبع بالقول إن "هدفنا الآن هو الابتعاد عن القاع مع أن تطلعاتي هي الوصول إلى مراتب متقدمة أكثر، وعليه آمل بأن يمنحنا هذا الفوز السير في الاتجاه الصحيح والفوز في المباراة المقبلة".