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شادي حمودة: مباراة الأخوة عرابة بمثابة مفترق طرق

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 20:17

شادي حمودة: مباراة الأخوة عرابة بمثابة مفترق طرق
اللاعب شادي حمودة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

يستعد فريق الأخوة كفر مندا لمباراته المؤجلة والخارجية المقررة يوم غد، الثلاثاء، أمام الأخوة عرابة، ضمن دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

ويحتل الفريق المنداوي المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري برصيد 28 نقطة وهو يبتعد بفارق 10 نقاط حاليا عن المتصدر هبوعيل كوكب أبو الهيجاء.

وعن المباراة الأخيرة، قال لاعب الأخوة كفر مندا، شادي حمودة، لـ"عرب 48"، إن "الفوز كان مهما في مباراة صعبة أمام شباب كفر كنا، لا سيما وأنه ساهم في تقليص فارق النقاط عن المتصدر".

وأضاف أننا "على أعتاب مباراة مؤجلة أمام الأخوة عرابة، ونحن ندرك مدى أهمية هذه المباراة التي تعتبر بمثابة مفترق طرق، خصوصًا وأن الفوز بها سيقربنا أكثر من الصدارة".

وأشار إلى أنه "بحسب اعتقادي فإنه في حال فوزنا بالمباراة الوشيكة فإن المنافسة على الصدارة ستعود من جديد، بحيث أن المشوار لا زال طويلا أمامنا".

وختم حمودة بالقول إن "هدفنا هو اللعب من مباراة لأخرى، والحفاظ على مكانتنا في لائحة الدوري إلى جانب محاولة اللحاق بهبوعيل كوكب، وفي النهاية نأمل بأن يبتسم لنا الحظ من أجل تحقيق الصعود إلى الدرجة الأولى".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأخوة كفر مندا
#الأخوة عرابة
#شادي حمودة
#هبوعيل كوكب
#الدرجة الثانية

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