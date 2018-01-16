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محمد ظاهر يرحل عن الفريق الطيراوي

تاريخ النشر: 16/01/2018 - 19:30

محمد ظاهر يرحل عن الفريق الطيراوي
اللاعب محمد ظاهر (تصوير: نزيه سلطان)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

أعلن اللاعب محمد ظاهر رحيله عن صفوف فريق الدرجة الأولى، النادي الرياضي الطيرة، بعدما عاد إليه منذ بداية الموسم.

وقال اللاعب محمد ظاهر، لـ"عرب 48"، إنني "منذ بداية الموسم ألعب في التركيبة الأساسية للفريق، والجميع تفاجئ من المجهود والعروض الكروية التي قدمتها".

وأشار إلى أنه "اضطر للرحيل عن صفوف الفريق الطيراوي بسبب مشاكل مالية مع الإدارة".

وأضاف "من هنا أشكر المدرب محمد سمارة على دعمه وإيمانه بقدراتي، كما أشكر كل من دعمني ووقف إلى جانبي منذ بداية الموسم، وأخص بالذكر الجمهور العريق ورابطة المشجعين".

وتابع أنني "أتمنى التوفيق للفريق الطيراوي في ما تبقى من الموسم، مع التأكيد على أنه ستكون لي عودة إليه يوما ما".

وختم ظاهر بالقول إنني "أقوم حاليا بدراسة العروض التي تلقيتها من مختلف الفرق، من أجل تحديد وجهتي المقبل".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محمد ظاهر
#الفريق الطيراوي
#الدرجة الأولى

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