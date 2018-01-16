محمد ظاهر يرحل عن الفريق الطيراوي

أعلن اللاعب محمد ظاهر رحيله عن صفوف فريق الدرجة الأولى، النادي الرياضي الطيرة، بعدما عاد إليه منذ بداية الموسم.

وقال اللاعب محمد ظاهر، لـ"عرب 48"، إنني "منذ بداية الموسم ألعب في التركيبة الأساسية للفريق، والجميع تفاجئ من المجهود والعروض الكروية التي قدمتها".

وأشار إلى أنه "اضطر للرحيل عن صفوف الفريق الطيراوي بسبب مشاكل مالية مع الإدارة".

وأضاف "من هنا أشكر المدرب محمد سمارة على دعمه وإيمانه بقدراتي، كما أشكر كل من دعمني ووقف إلى جانبي منذ بداية الموسم، وأخص بالذكر الجمهور العريق ورابطة المشجعين".

وتابع أنني "أتمنى التوفيق للفريق الطيراوي في ما تبقى من الموسم، مع التأكيد على أنه ستكون لي عودة إليه يوما ما".

وختم ظاهر بالقول إنني "أقوم حاليا بدراسة العروض التي تلقيتها من مختلف الفرق، من أجل تحديد وجهتي المقبل".