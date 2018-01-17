أبو عنزة: آمل مساعدة هـ. أم الفحم بالصعود إلى الممتازة

أبرمت إدارة فريق الدرجة الأولى، هبوعيل أم الفحم، صفقة من العيار الثقيل من خلال تعزيز خط الهجوم بالتعاقد مع مراد أبو عنزة قادما من فريق الدرجة الممتازة، أخاء الناصرة.

ويطمح الفريق الفحماوي لتحقيق بطاقة الارتقاء إلى مصاف الدرجة الممتازة، علما أنه يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

وقال اللاعب مراد أبو عنزة، لـ"عرب 48"، إنني "سعيد بالانضمام لصفوف هبوعيل أم الفحم بعد مفاوضات استمرت فيما بيننا لمدة أكثر من شهر".

وأضاف أن "جمهور هبوعيل أم الفحم العريق ورغبة الفريق بالارتقاء إلى الدرجة الممتازة هو ما جعلني أنتقل لخوض هذه التجربة".

وتابع أنني "خضت اليوم الحصة التدريبية الأولى، وأنا أدرك بأنني محط أنظار الجميع، وبدوري سأبذل قصارى جهدي على أمل تحقيق الصعود مع نهاية الموسم".

وأردف "من هنا لا يسعني سوى أن أتمنى التوفيق والنجاح لأخاء الناصرة ومنها نحو تحقيق الصعود للدرجة العليا".

وختم أبو عنزة بالقول إنني "سأكون جاهزا للمشاركة في المباراة الوشيكة أمام النادي الرياضي حيفا، وبدورنا ندرك مدى أهمية المباراة حيث سنقدم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق الفوز وتقليص الفارق عن الصدارة".