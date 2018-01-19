أبناء اللد يتعادل أمام هـ. كفار سابا بالوقت القاتل

تعادل فريق أبناء اللد في مباراته البيتية التي جرت اليوم، الجمعة، أمام هبوعيل كفار سابا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق اللداوي بهدف أحرزه اللاعب أنس دبور عند الدقيقة 24.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 أدرك الفريق الضيف هدف التعادل، وفي الدقيقة 66 أحدث هبوعيل كفار سابا المنقلب بهدف ثان لصالحه، وفي الدقيقة 90 تمكن اللاعب حن رؤوفين من اقتناص هدف التعادل لصالح الفريق اللداوي.

وبهذا التعادل رفع فريق أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق اللداوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل مرمورق يوم الجمعة المقبل.