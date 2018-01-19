هـ. كوكب يعود للانتصارات على حساب أخاء عكا

حقق فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء الفوز بمباراته الخارجية، اليوم الجمعة، على أخاء عكا بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف مبكر أحرزه اللاعب أحمد عواد بعد مرور دقيقة واحدة على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 50 أضاف اللاعب محمد زيدان الهدف الثاني، ثم في الدقيقة 65 سجل اللاعب علي زبيدات الهدف الثالث، وفي الدقيقة 70 عاد اللاعب أحمد عواد لاختتام الأهداف بهدف رابع لصالح هبوعيل كوكب.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل كوكب رصيده من النقاط إلى 44 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد أخاء عكا عند 8 نقاط وهو يتذيل ترتيب اللائحة.