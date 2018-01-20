هاتريك حجير يقود الأخوة كفر مندا لفوز خارجي

تخطى فريق الأخوة كفر مندا، اليوم السبت، عقبة مكابي شفاعمرو بعد الفوز عليه في عقر داره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب شفاعمرو، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب أحمد حجير عند الدقيقة 33.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 أضاف حجير الهدف الثاني لصالح فريقه، وفي الدقيقة 70 قلصّ اللاعب فراس بشناق الفارق بهدف أول لصالح مكابي شفاعمرو، وفي الدقيقة 85 عاد اللاعب أحمد حجير لتسجيل الهدف الثالث له ولفريقه، وفي الدقيقة 86 سجل اللاعب يائير شريكي الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع الفريق المنداوي رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد مكابي شفاعمرو عند 19 نقطة.