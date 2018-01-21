هـ. أم الفحم يعلن رحيل مدربه بعد الخسارة

أعلنت إدارة هبوعيل أم الفحم عن فك ارتباطها بالمدرب باروخ ساعر عقب الخسارة أمام النادي الرياضي حيفا بنتيجة هدفين دون مقابل مساء أمس، السبت.

وغاب ساعر عن الحصة التدريبية للفريق الفحماوي، صباح اليوم الأحد، ليحل مكانه مساعده رسلان يونس إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

وأكد الناطق بلسان هبوعيل أم الفحم، المحامي باسل جبارين، لـ"عرب 48"، أننا "سنجتمع في وقت لاحق من مساء اليوم مع المدرب باروخ ساعر من أجل إنهاء كافة الأمور فيما بيننا".

وأضاف أن "خسارة مباراة الأمس أمام النادي الرياضي حيفا كانت مؤلمة بدون شك، إلا أنها لا تعني نهاية الطريق فلا زال أمامنا مشوار طويل، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الارتقاء".

وأشار إلى أننا "كنا أفضل من الفريق الخصم خلال مجريات المباراة، علمًا أن حالة الطرد التي تعرضنا في الدقيقة 30 لم تكن مستحقة وجاءت بقرار متهور ومتسرع من حكم المباراة".

وتابع "من هنا نشكر الجماهير التي رافقتنا إلى نيشر وقدمت الدعم اللاعبين طوال سيرورة المباراة، لا سيما وأنهم أثبتوا بأنهم الأفضل على مستوى البلاد".

وأردف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل شفاعمرو، وبدورنا سنستعد بالشكل المطلوب سعيًا نحو حصد النقاط الثلاث".

وختم جبارين بالقول إننا "نجري في الوقت الحالي مفاوضات مع عدد من المدربين، على أن نتعاقد مع المدرب الأنسب لقيادة هبوعيل أم الفحم".