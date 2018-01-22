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أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 18:51

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

تعادل فريق أبناء نحف، اليوم الإثنين، في مباراته البيتية أمام مكابي سكتسيا معلوت ترشيحا بدون أهداف، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وجرت أحداث المباراة على ملعب نحف البلدي، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عديدة من الفريقين لإحراز الأهداف، إلا أن كافة محاولاتهما للتهديف باءت بالفشل ولم تترجم بالأخير إلى أهداف.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب أبناء نحف، مهند ريان، بالبطاقة الحمراء بعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وبهذا التعادل، رفع أبناء نحف رصيده من النقاط إلى 20 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، علمًا أنه سيحل بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل البعينة يوم الجمعة القادم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبناء نحف
#مكابي معلوت ترشيحا
#الدرجة الثانية

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

أبناء نحف يتعادل سلبيًا أمام م. معلوت ترشيحا

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