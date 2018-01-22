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أدهم هادية يستقيل من تدريب أخاء الناصرة

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 22:38

أدهم هادية يستقيل من تدريب أخاء الناصرة
المدرب أدهم هادية
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

أعلن المدرب أدهم هادية، استقالته من تدريب فريق الدرجة الممتازة، أخاء الناصرة، عقب الخسارة البيتية أمام هبوعيل الخضيرة بنتيجة هدف دون مقابل، مساء اليوم الإثنين، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الدوري.

وجاء على لسان الناطق بلسان الفريق النصراوي، عمر زعبي، أن "مدرب الفريق أدهم هادية قدم استقالته بسبب وضعية الفريق".

يشار إلى أن الفريق النصراوي الذي أعلن نيته منذ بداية الموسم المنافسة على الصعود إلى مصاف الدرجة العليا، لم يتذوق طعم الفوز للمباراة الثامنة على التوالي.

ويحتل الفريق النصراوي المركز السادس بترتيب لائحة الدوري برصيد 28 نقطة، وهو يبتعد بفارق 11 نقطة عن المتصدر هبوعيل تل أبيب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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