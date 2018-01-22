خسارة مؤلمة للفريق السخنيني أمام ب. القدس

مني سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، مساء اليوم الإثنين، بخسارة خارجية مؤلمة أمام بيتار القدس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن ختام أحداث الجولة التاسعة عشر من الدوري.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدفين مقابل هدف للفريق المضيف، حيث افتتح الفريق الضيف باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب عطاء جابر بعد مرور 4 دقائق على بداية المباراة، ثم في الدقيقة 37 أضاف اللاعب فراس مغربي الهدف الثاني، وفي الدقيقة 43 قلصّ بيتار القدس الفارق بهدفه الأول.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 47 اقتنص ب. القدس هدف التعادل، ثم في الدقيقة 52 أحدث أصحاب الأرض المنقلب بهدف ثالث لصالحه، وفي الدقيقة 68 حسم بيتار القدس المباراة بهدف رابع في شباك الفريق السخنيني.

وتعتبر هذه الخسارة الأولى للفريق السخنيني تحت قيادة المدرب الجديد، طال بنين.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق السخنيني عند 22 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري، علمًا أنه سيستضيف بمباراته المقبلة هبوعيل كريات شمونة يوم الأحد المقبل.