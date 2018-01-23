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أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة

تاريخ النشر: 23/01/2018 - 00:47

أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

خسر فريق أخاء الناصرة، مساء الإثنين، مباراته البيتية أمام هبوعيل الخضيرة بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 80 جاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق النصراوي.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب أخاء الناصرة، حسن أبو زايد، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 38، بالإضافة إلى استقالة المدرب أدهم هادية.

وبهذه الخسارة تزداد معاناة الفريق النصراوي الذي أبدى منذ بداية الموسم نيته المنافسة على الارتقاء لمصاف الدرجة العليا، خصوصًا وأنه لم يتذوق طعم الفوز للمباراة الثامنة على التوالي.

وتراجع الفريق النصراوي بسبب الخسارة إلى المركز السادس، ليتجمد رصيده من النقاط عند 28 نقطة.

وسيحل أخاء الناصرة بمباراته المقبلة ضيفا على عيروني نيشر يوم الجمعة الوشيك.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أخاء الناصرة
#هبوعيل الخضيرة
#الدرجة الممتازة
#أدهم هادية
#حسن أبو زايد

أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة

أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة

أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة

أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة

أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة

أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة

أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة

أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة

أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة

أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة

أخاء الناصرة يفقد بوصلته بخسارة جديدة

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