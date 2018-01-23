إدارة هـ. أم الفحم: سمير عيسى لن يدرب الفريق

أعلنت إدارة هبوعيل أم الفحم أن المدرب سمير عيسى لن يقود تدريبات الفريق، وذلك قبل تمريره الحصة التدريبية الأولى، صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت إدارة الفريق الفحماوي قد أعلنت مساء أمس، الإثنين، عن توصلها لاتفاق مع المدرب الحيفاوي لقيادة الفريق خلفا للمدرب باروخ ساعر.

وقال الناطق بلسان هبوعيل أم الفحم، المحامي باسل جبارين، لـ"عرب 48"، إن "المدرب سمير عيسى أعرب عن عدم جاهزيته من ناحية نفسية لقيادة تدريب الفريق بسبب بعض التعقيبات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أنه "من يخشى ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف له أن يقف على الخطوط أمام أكبر وأعظم جمهور في البلاد".

وختم جبارين بالقول إن "هبوعيل أم الفحم بحاجة لمدرب صاحب ثقة عالية، وبالتالي فإن المدرب سمير عيسى لن يقود الفريق حتى يؤمن بنفسه وبقدراته".

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب المدرب، سمير عيسى، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، وبدورنا سنقوم بنشر أقواله فور وصولها.