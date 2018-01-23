اليوم: هـ. شفاعمرو يمثل المجتمع العربي بكأس الدولة

يحل فريق الدرجة الأولى، هبوعيل شفاعمرو، ضيفا على فريق الدرجة العليا، هبوعيل كريات شمونة، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من المنافسة على كأس الدولة.

وستجرى أحداث المباراة على استاد كريات شمونة في تمام الساعة السابعة مساء، وسط توقعات بحضور الآلاف من المشجعين من مختلف أنحاء البلاد.

ويعتبر هبوعيل شفاعمرو الفريق العربي الوحيد الذي وصل إلى هذه المرحلة من كأس الدولة، ومن هذا المنطلق يسعى إلى تمثيل المجتمع العربي على أكمل وجه بدعم الجماهير ومرافقتهم له.

التشكيلة المتوقعة: مجدي خلايلة، أوهاد ألبوليا، نمير آغا، سامح سرحان، يحيى حريب، إيهاب عويكر، عبد مرجان، فراس قرطام، قاسم نجار، أحمد ذياب ومحمد يوسفين.

وقال مدرب هبوعيل شفاعمرو، إبراهيم أبو رقيق، لـ"عرب 48"، إننا "على أعتاب مباراة هامة أمام فريق ممتاز، ووصولنا إلى هذه المرحلة من كأس الدولة هو إنجاز بحد ذاته".

وأعرب عن "أمله وثقته في أن يقدم اللاعبون مباراة جيدة سعيًا نحو تشريف المجتمع العربي وشفاعمرو على أكمل وجه، فعلى الرغم من إدراكنا بمدى صعوبة المباراة إلا أننا لن نتأثر بذلك".

المدرب إبراهيم أبو رقيق

وأضاف "من هنا أدعو كافة الجماهير من البلاد لمرافقتنا وحضور الاحتفال اليوم، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل رسم الفرحة على وجوههم، علمًا أن مجتمعنا العربي متعطش لتحقيق الإنجازات".

وختم أبو رقيق بالقول "هبوعيل شفاعمرو لديه مسؤولية كبيرة رغم الفرق الموجود بين الدرجتين الأولى والعليا، وبدورنا سنبذل أقصى مجهود على أرضية الملعب من أجل تشريف المجتمع العربي على أكمل وجه حتى لو خسرنا المباراة".