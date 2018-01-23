هـ. شفاعمرو يودّع المنافسة على كأس الدولة

ودع فريق الدرجة الأولى، هبوعيل شفاعمرو، المنافسة على كأس الدولة بعد خسارته في مباراته الخارجية أمام فريق الدرجة العليا، هبوعيل كريات شمونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف في الشوطين الإضافيين، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من البطولة.

وجرت أحداث المباراة على استاد كريات شمونة، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

وأسفر الوقت الأصلي للمباراة عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق الشفاعمري باب التسجيل بواسطة لاعبه قاسم نجار من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 35، ثم في الدقيقة 77 أدرك اللاعب أحمد عابد هدف التعادل لصالح الفريق المضيف.

وبالتالي، اضطر الفريقان لخوض شوطين إضافيين، حيث انتهى الأول دون أي تغيير على نتيجة المباراة، وفي الشوط الإضافي الثاني جاء هدف ذاتي بشباك هبوعيل شفاعمرو في الدقيقة 112 عن طريق اللاعب يحيى حريب، ليمنح هبوعيل كريات شمونة هدفا ثانيا.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، إشهار بطاقتين حمراويتين بوجه لاعبين من الفريقين، حيث كانت الأولى في وجه لاعب من هبوعيل كريات شمونة في الدقيقة 33، بينما كانت الأخرى للاعب هبوعيل شفاعمرو، إيهاب عويكر، في الدقيقة 85.

يشار إلى أن هبوعيل شفاعمرو كان الفريق العربي الوحيد الذي وصل إلى هذه المرحلة من كأس الدولة.