  2. رياضة
  3. رياضة محلية

هـ. شفاعمرو يودّع المنافسة على كأس الدولة

تاريخ النشر: 23/01/2018 - 22:49

هـ. شفاعمرو يودّع المنافسة على كأس الدولة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

ودع فريق الدرجة الأولى، هبوعيل شفاعمرو، المنافسة على كأس الدولة بعد خسارته في مباراته الخارجية أمام فريق الدرجة العليا، هبوعيل كريات شمونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف في الشوطين الإضافيين، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من البطولة.

وجرت أحداث المباراة على استاد كريات شمونة، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

وأسفر الوقت الأصلي للمباراة عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق الشفاعمري باب التسجيل بواسطة لاعبه قاسم نجار من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 35، ثم في الدقيقة 77 أدرك اللاعب أحمد عابد هدف التعادل لصالح الفريق المضيف.

وبالتالي، اضطر الفريقان لخوض شوطين إضافيين، حيث انتهى الأول دون أي تغيير على نتيجة المباراة، وفي الشوط الإضافي الثاني جاء هدف ذاتي بشباك هبوعيل شفاعمرو في الدقيقة 112 عن طريق اللاعب يحيى حريب، ليمنح هبوعيل كريات شمونة هدفا ثانيا.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، إشهار بطاقتين حمراويتين بوجه لاعبين من الفريقين، حيث كانت الأولى في وجه لاعب من هبوعيل كريات شمونة في الدقيقة 33، بينما كانت الأخرى للاعب هبوعيل شفاعمرو، إيهاب عويكر، في الدقيقة 85.

يشار إلى أن هبوعيل شفاعمرو كان الفريق العربي الوحيد الذي وصل إلى هذه المرحلة من كأس الدولة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل شفاعمرو
#هبوعيل كريات شمونة
#كأس الدولة

تعليقات

مواد متعلقة

كونتي يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهة آرسنال
كونتي يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهة آرسنال

2018-01-23

كيبا يعلق على اهتمام ريال مدريد
كيبا يعلق على اهتمام ريال مدريد

2018-01-23

ريال مدريد قد يفتقد كريستيانو أمام ليغانيس
ريال مدريد قد يفتقد كريستيانو أمام ليغانيس

2018-01-23

الأكثر قراءة

بنس يزور ساحة البراق وسط إجراءات أمنية مشددة للاحتلال

بنس يزور ساحة البراق وسط إجراءات أمنية مشددة للاحتلال

2018-01-23
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة وتساقط ثلوج الجمعة

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة وتساقط ثلوج الجمعة

2018-01-23
إطلاق سراح الشيخ كمال خطيب بعد التحقيق معه بشبهات أمنية

إطلاق سراح الشيخ كمال خطيب بعد التحقيق معه بشبهات أمنية

2018-01-23
اعتقالات بالضفة والاحتلال يواصل البحث عن منفذ عملية نابلس

اعتقالات بالضفة والاحتلال يواصل البحث عن منفذ عملية نابلس

2018-01-23
إصابة خطيرة بحادث بين شاحنتين على شارع 6

إصابة خطيرة بحادث بين شاحنتين على شارع 6

2018-01-23