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أخاء الناصرة يتعاقد مع مدرب جديد قديم

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 10:19

أخاء الناصرة يتعاقد مع مدرب جديد قديم
المدرب شلومي دورا
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

أعلنت إدارة فريق الدرجة الممتازة، أخاء الناصرة، صباح اليوم الأربعاء، عن تعاقدها بشكل رسمي مع المدرب شلومي دورا لقيادة الفريق خلفا للمدرب أدهم هادية.

وجاء على لسان الناطق بلسان الفريق النصراوي، عمر زعبي، أن "المدرب الجديد وقع على عقد حتى نهاية الموسم الحالي، وبدوره سيقوم بتمرير أولى حصصه التدريبية مع الفريق اليوم".

يذكر أن دورا سبق وأن درب الفريق النصراوي، حيث كان ذلك في النصف الأول من الموسم الكروي 2014-2015.

ويأتي هذا التعاقد في أعقاب استقالة المدرب أدهم هادية من تدريب أخاء الناصرة عقب الخسارة البيتية أمام هبوعيل الخضيرة بنتيجة هدف دون مقابل أول من أمس، الإثنين.

يشار إلى أن الفريق النصراوي لم يتمكن من تحقيق الفوز على مدار 8 مباريات متتالية، ما أدى إلى تراجعه بلائحة الدوري واحتلاله للمركز السادس برصيد 28 نقطة.

وسيحل أخاء الناصرة بمباراته المقبلة ضيفا على عيروني نيشر بعد غد، الجمعة، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الدرجة الممتازة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أخاء الناصرة
#شلومي دورا
#أدهم هادية
#الدرجة الممتازة
#عمر زعبي

أخاء الناصرة يتعاقد مع مدرب جديد قديم

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