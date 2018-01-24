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مصطفى شيخ يوسف يقترب من تحقيق حلمه بإسبانيا

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 16:15

مصطفى شيخ يوسف يقترب من تحقيق حلمه بإسبانيا
اللاعب مصطفى شيخ يوسف
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

اقترب اللاعب الصاعد، مصطفى شيخ يوسف (21 عاما)، ابن مدينة الطيبة والمحترف في إسبانيا من تحقيق حلمه باللعب في دوري الدرجة الأولى.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب الطيباوي إلى صفوف فريق الدرجة الثانية، رايو فاليكانو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قادما من فريق الدرجة الثالثة، تريس كانتوس.

وقال اللاعب مصطفى شيخ يوسف، لـ"عرب 48"، إن "هذه الخطوة بمثابة تحقيق حلم بالنسبة لي، حيث لطالما حلمت منذ طفولتي باللعب في إسبانيا، لكن سرعان ما تغير ذلك بالوصول واللعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني".

وأضاف أنني "سعيد جدا بالوصول إلى هذه المرحلة التي بدون شك تتطلب مني جهد وعمل أكبر من أجل الوصول إلى دوري الدرجة الأولى".

وتابع أنني "الآن أتواجد في البلاد وأريد اللعب لمدة 6 أشهر هنا، حيث أقوم بهذه الأيام بدراسة العروض المقدمة من الدرجة الممتازة على أن أختار الفريق الأنسب بالنسبة لي مع وجود أفضلية لأبناء اللد".

وختم شيخ يوسف بالقول إنني "من هنا أتوجه بالشكر لعائلتي وأصدقائي وأبناء بلدي على وقوفهم إلى جانبي، كما فريقا شباب الطيبة وأبناء اللد والمدرب سليمان الزبارقة على كل قدموه من أجلي".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مصطفى شيخ يوسف
#رايو فاليكانو
#الدوري الإسباني
#إسبانيا
#الطيبة

مصطفى شيخ يوسف يقترب من تحقيق حلمه بإسبانيا

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