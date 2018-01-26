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تأجيل مباراة أخاء الناصرة وع. نيشر بسبب حالة الطقس

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 13:22

تأجيل مباراة أخاء الناصرة وع. نيشر بسبب حالة الطقس
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

قرر الاتحاد العام لكرة القدم، تأجيل مباراة أخاء الناصرة الخارجية أمام عيروني نيشر بسبب حالة الطقس والمنخفض الجوي الذي تتأثر منه البلاد، اليوم الجمعة.

وكان من المتوقع أن يحل الفريق النصراوي ضيفا على عيروني نيشر عند الساعة الثالثة عصرا، إلا أن سوء أرضية الملعب وحالة الطقس حالا دون إقامتها.

وعلم أن المباراة ستقام يوم الإثنين المقبل عند الساعة السابعة مساء، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الممتازة.

يشار إلى أن حالة الطقس تسببت بتأجيل كافة مباريات الدرجات الدنيا التي كانت من المتوقع إقامتها اليوم وغدا باستثناء عدة مباريات بالدرجة الأولى.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أخاء الناصرة
#عيروني نيشر
#الدرجة الممتازة

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