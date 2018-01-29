أحمد عابد ينتقل للاحتراف في تركيا

وقع اللاعب أحمد عابد على عقد احترافي يقضي بانتقاله لفريق غيرسونسبور الذي ينافس ضمن دوري الدرجة الثانية التركي، قادما من هبوعيل كريات شمونة.

وكان عابد قد وصل إلى تركيا صباح اليوم، الإثنين، من أجل إتمام الصفقة بعدما أبدى الفريق التركي اهتماما كبيرا بالحصول على خدماته.

وأعلن الفريق التركي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن التعاقد مع عابد بشكل رسمي، وذلك بعقد يمتد لمدة موسم ونصف.

وكان من المتوقع أن يصبح عابد لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع هبوعيل كريات شمونة، وبالتالي فإن صفقة انتقاله ستعود بالفائدة أيضًا على الأخير.

وتعتبر هذه التجربة الاحترافية الأولى للاعب ابن مدينة الناصرة، علمًا أنه نشأ وترعرع بصفوف أخاء الناصرة ولعب بصفوف الكبار من العام 2008 وحتى 2011 قبل انتقاله إلى هبوعيل كريات شمونة الذي ارتدى قميصه مدة 7 سنوات.