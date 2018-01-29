الفريق السخنيني يواصل تخبطه بخسارة جديدة

مني سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، بخسارة قاسية أمام هبوعيل كريات شمونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الدوري.

وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" في مدينة عكا، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه عند الدقيقة 31، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 أضاف هبوعيل كريات شمونة هدفه الثاني، وفي الدقيقة 80 أحرز اللاعب عيدان شيمش هدف الفريق السخنيني الوحيد.

وعلى الرغم من إحضار مدرب جديد وضم عدة لاعبين آخرهم الفرنسي جوردن باوشيه، إلا أن الفريق السخنيني لم يتمكن من تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق السخنيني عند 22 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق السخنيني بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل حيفا يوم السبت المقبل.