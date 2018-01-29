هـ. صندلة يتعادل أمام هـ. طيرة الكرمل

خرج فريق هبوعيل صندلة من مباراته البيتية التي جمعته اليوم، الإثنين، بهبوعيل طيرة الكرمل بالتعادل بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب أفنير تويتو من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 50 أدرك اللاعب عمري المكايس هدف التعادل لصالح هبوعيل صندلة من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 75 عاد اللاعب ذاته لإضافة الهدف الثاني لصالح الفريق المضيف، وفي الدقيقة 90 اقتنص هبوعيل طيرة الكرمل هدف التعادل.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل صندلة رصيده من النقاط إلى 20 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري.