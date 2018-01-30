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إدارة هـ. أم الفحم: ندعو الجماهير لعدم حضور المباراة الوشيكة

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 21:41

إدارة هـ. أم الفحم: ندعو الجماهير لعدم حضور المباراة الوشيكة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

دعت إدارة فريق الدرجة الأولى، هبوعيل أم الفحم، جماهيرها إلى عدم حضور المباراة الوشيكة أمام هبوعيل آسي غلبواع، يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يحل الفريق الفحماوي ضيفا على هبوعيل آسي غلبواع، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجاء على لسان الناطق بلسان هبوعيل أم الفحم، المحامي باسل جبارين، أننا "نطالب جمهورنا العريق بعدم الحضور للمباراة الخارجية التي ستقام يوم الجمعة على ملعب تعناخيم وذلك بسبب رفض إدارة هبوعيل آسي غلبواع تأخير موعد المباراة بنصف ساعة بناء على طلبنا كي يتسنى للجمهور الفحماوي أداء صلاة الجمعة".

وأكد أنه "احتراما للصلاة وديننا الحنيف، ندعو الجماهير لعدم حضور المباراة إلا إذا تمت الاستجابة لمطلبنا وتغيير موعد المباراة، فصلاتنا أهم من كرة القدم ونرجو احترام القرار".

يذكر أن هبوعيل أم الفحم يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري برصيد 31 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل أم الفحم
#هبوعيل آسي غلبواع
#باسل جبارين
#الدرجة الأولى

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