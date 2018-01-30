  2. رياضة
  3. رياضة محلية

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 21:57

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق فريق هبوعيل إكسال، اليوم الثلاثاء، فوزا هاما على ضيفه عيروني طبريا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق الضيف باب التسجيل عند الدقيقة 26، ثم في الدقيقة 39 أدرك اللاعب بن مالكا هدف التعادل لصالح هبوعيل إكسال.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 86 حسم اللاعب حن يدعن المباراة بهدف ثان لصالح الفريق الكسلاوي.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 37 نقطة ليتساوى بعدد النقاط مع المتصدر النادي الرياضي حيفا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هبوعيل إكسال
#عيروني طبريا
#الدرجة الأولى

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

تعليقات

مواد متعلقة

غوارديولا يريد ضم محرز قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
غوارديولا يريد ضم محرز قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

2018-01-30

إدارة هـ. أم الفحم: ندعو الجماهير لعدم حضور المباراة الوشيكة
إدارة هـ. أم الفحم: ندعو الجماهير لعدم حضور المباراة الوشيكة

2018-01-30

زيدان يضع خطة لتخطي عقبة باريس سان جيرمان
زيدان يضع خطة لتخطي عقبة باريس سان جيرمان

2018-01-30

الأكثر قراءة

وفاة القيادي بحماس عماد العلمي متأثرا بجراحه

وفاة القيادي بحماس عماد العلمي متأثرا بجراحه

2018-01-30

"26 خروفا و 10 عنزات في السفينة، ما عمر القبطان؟"

2018-01-30
عرابة البطوف: قبر جديد مجهول

عرابة البطوف: قبر جديد مجهول

2018-01-30
الكشف عن معلومات سرية يربك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

الكشف عن معلومات سرية يربك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

2018-01-30
إسرائيل بين الحرب على لبنان وجرجرة أذيال الخيبة

إسرائيل بين الحرب على لبنان وجرجرة أذيال الخيبة

2018-01-30