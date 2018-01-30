هـ. إكسال يحقق فوزا هاما على ع. طبريا

حقق فريق هبوعيل إكسال، اليوم الثلاثاء، فوزا هاما على ضيفه عيروني طبريا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق الضيف باب التسجيل عند الدقيقة 26، ثم في الدقيقة 39 أدرك اللاعب بن مالكا هدف التعادل لصالح هبوعيل إكسال.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 86 حسم اللاعب حن يدعن المباراة بهدف ثان لصالح الفريق الكسلاوي.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 37 نقطة ليتساوى بعدد النقاط مع المتصدر النادي الرياضي حيفا.