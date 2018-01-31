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أخاء الناصرة يعزز صفوفه بضم لاعب جديد

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 14:00

أخاء الناصرة يعزز صفوفه بضم لاعب جديد
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

تعاقدت إدارة فريق الدرجة الممتازة، أخاء الناصرة، اليوم الأربعاء، مع اللاعب شلومي حانوكا، وذلك بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء على لسان الناطق بلسان الفريق النصراوي، عمر زعبي، أن "اللاعب شلومي حانوكا وقع على عقد حتى نهاية الموسم الجاري، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يرتدي فيها اللاعب ذاته قميص الفريق النصراوي".

وأضاف أن "حانوكا كان قد صعد مع الفريق إلى مصاف الدرجة العليا في العام 2009".

وتعتبر هذه الصفقة الثالثة التي يبرمها الفريق النصراوي في الميركاتو الشتوي الذي دخل يومه الأخير، في محاولة لاستعادة صحوة الفريق والمنافسة على بطاقة الصعود إلى الدرجة العليا.

ويحتل الفريق النصراوي المركز السادس بترتيب لائحة الدوري برصيد 31 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها حتى الآن.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أخاء الناصرة
#شلومي حانوكا
#عمر زعبي
#الدرجة الممتازة

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