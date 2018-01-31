مروان كبها يعود للعب في البلاد

وقع اللاعب مروان كبها ابن قرية عين السهلة، اليوم الأربعاء، على عقد يقضي بانضمامه لفريق الدرجة العليا، هبوعيل بئر السبع، وذلك لمدة 4 سنوات ونصف.

ويأتي هذا التعاقد بعد التجربة الاحترافية الناجحة التي خاضها اللاعب كبها بصفوف فريق ماريبور السلوفيني، خصوصًا بعد مساهمته بوصول فريقه إلى دوري أبطال أوروبا على حساب فريقه الجديد.

وعلى الرغم من توقيعه، مؤخرا، على عقد جديد مع الفريق السلوفيني حتى نهاية عام 2019، إلا أن كبها قرر بالأخير العودة للعب في البلاد.

وأعرب اللاعب مروان كبها عن "سعادته بالانضمام لصفوف بطل الدوري بالموسم الماضي، آملا أن يكون شريكا في وصوله لدوري الأبطال مثلما كان شريكا في عدم وصوله إليه، وأن يبذل قصارى جهده من أجل إنجاح مسيرة الفريق".

يذكر أن كبها بدأ مسيرته الكروية بفرق الكبار في العام 2010، حيث لعب آنذاك بصفوف مكابي بيتح تيكفا لمدة 5 سنوات، قبل أن ينتقل بعدها لخوض التجربة الاحترافية بصفوف ماريبور لمدة نحو 3 سنوات.